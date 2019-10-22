 Наверх

Facebook начал расследование утечки данных пользователей Instagram

Facebook начал расследование утечки данных пользователей Instagram

Компания Facebook инициировала расследование утечки персональных данных пользователей принадлежащей ей социальной сети Instagram. 

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в российском офисе Facebook.

Ранее в СМИ сообщили, что в Instagram была зафиксирована глобальная утечка - мошенники выставили на продажу данные 20 млн аккаунтов.

"Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен. Способ скрапинга [сбор данных], который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году", - сообщила представитель Facebook Стефани Отвей, которую цитирует пресс-служба компании.

По ее словам, компания продолжит работу по обнаружению и прекращению сбора данных сервиса для обеспечения безопасности данных людей.

Как сообщали "Известия" 21 октября, вина из-за утечки данных лежит на индийской маркетинговой компании, которая оставила открытым доступ к своим серверам. По большей части в базе данных оказались описания профилей, количество лайков и комментарии, которые доступны всем, но около 20 тысяч записей содержали полные имена и фамилии владельцев аккаунтов, их электронные и почтовые адреса, а также номера мобильных телефонов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!