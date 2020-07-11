Facebook может запретить политическую рекламу

Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года.

Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, возможный запрет все еще обсуждается. С одной стороны, он сможет защитить пользователей от связанного с выборами контента, который может ввести в заблуждение. Тем не менее, у администрации Facebook существуют опасения, что запрет на рекламу может негативно повлиять на кампании по обеспечению явки или ограничить способность кандидатов реагировать на последние новости или новую информацию.