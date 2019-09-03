Facebook может отказаться от лайков под постами

Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, тестирование этой функции уже началось в приложении соцсети на Android.

В Facebook подтвердили, что уже работают над возможностью отказа от счетчика лайков. Вместо них под записью можно будет увидеть не цифры, а список отреагировавших на публикацию пользователей.

Согласно заявлению компании, эта возможность пока еще недоступна для широкой публики.

Минувшей весной стало известно, что Instagram также работает над отказом от лайков. Соцсеть тестирует эту функцию уже в семи странах, Канаде, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Ирландии и Японии.