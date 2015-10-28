Facebook избавляется от папки "Другое" в сообщениях

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Новая функция в мессенджере Facebook теперь позволит общаться и с теми, кто не входит в список друзей в соцсети.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом отмечается в блоге Дэвида Маркуса, возглавляющего отдел сообщений в компании.

Ранее каждое сообщение от пользователя соцсети, который не является другом, отправлялось в папку "Другое", доступную только в десктопной версии Facebook. Теперь каждое сообщение от стороннего контакта станет одновременно и запросом на дальнейшее общение без добавления друг друга в список друзей. Этот запрос также будет высвечиваться в мессенджере Facebook.

"Запрос на сообщения" можно будет отклонять без прочтения; контакт на другом конце провода не узнает, прочитал человек его запрос или нет. Что касается спама, то соцсеть обещает максимально эффективно бороться с ним, чтобы не обременять пользователей "мусорными" сообщениями.

Ранее Марк Цукерберг защитил план Facebook по распространению доступа в интернет по всему миру.