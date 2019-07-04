​Facebook и Instagram сообщили о решении проблем в работе сервисов

Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером в среду, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении Facebook в микроблоге в Twitter.

Об устранении проблем сообщил и Instagram. Впрочем, в обсуждении поста соцсети в Twitter пользователи жаловались, что хэштеги по-прежнему не работают.