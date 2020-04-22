Facebook и Instagram покажут геолокацию владельцев наиболее популярных аккаунтов

Социальные сети Facebook и Instagram откроют доступ к информации о местоположении пользователей с наиболее широким охватом аудитории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении компании Facebook.

"Мы хотим обеспечить подлинность наших ресурсов и дать людям возможность знать, кто стоит за записями, которые они видят. Это особенно важно, когда речь идет о выборах (президента США - прим.), так что мы решили предпринять дополнительные меры, чтобы увеличить уровень прозрачности аккаунтов с большим количеством читателей", - говорится в релизе.

Данные о геолокации пользователей будут указываться в каждом опубликованном посте. Компания утверждает, что таким образом подписчики смогут более точно оценивать аутентичность учетных записей и достоверность публикуемых сведений.

Новая функция в ближайшее время будет доступна только в США. При этом отмечается, что особое внимание в процессе ее внедрения будет уделено профилям, владельцы которых проживают за пределами Соединенных Штатов, но имеют большую аудиторию в этой стране.