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Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.
ИКТ
18 января 2021 г. 19:45
Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

"За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7 253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года", - говорится в заявлении Сайяна.

В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.

В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.

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