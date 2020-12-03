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Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19 Публикации в Facebook и Instagram, содержащие ранее опровергнутую специалистами информацию о вакцинах от коронавируса, будут удаляться.
ИКТ
3 декабря 2020 г. 19:40
Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

Публикации в Facebook и Instagram, содержащие ранее опровергнутую специалистами информацию о вакцинах от коронавируса, будут удаляться.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила корпорация Facebook, которой принадлежат обе соцсети.

"Учитывая последние новости о выходе вакцин от COVID-19 по всему миру, в ближайшие недели мы начнем удалять ложные заявления об этих вакцинах, уже опровергнутые экспертами общественного здравоохранения, в Facebook и Instagram", - говорится в пресс-релизе компании. К подлежащим удалению сведениям относятся теории заговора и не соответствующие действительности данные "о безопасности, эффективности, составе и побочных эффектах вакцин".

"Так как времени прошло немного и факты о вакцинах от COVID-19 будут продолжать появляться, мы будем регулярно обновлять типы сведений, которые мы будем удалять, на основании рекомендаций органов здравоохранения по мере того, как мы будем узнавать больше", - подчеркнули в Facebook.

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