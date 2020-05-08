Сотрудники Facebook и Google смогут оставаться на удаленке до конца года

Facebook и Google объявили, что разрешат сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в этом режиме по желанию до конца 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает BBC News.

Обе компании при этом начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика.

Facebook начнет открывать офисы с 6 июля. Каким конкретно сотрудникам предложат туда вернуться, компания еще не решила. Представитель компании отметил, что ситуация меняется и решение, возвращаться в офис или нет, будут принимать сами сотрудники и их семьи.

Ранее сотрудники Facebook получили бонусы в 1000 долларов США за работу из дома. А в Google ранее собирались вернуть сотрудников с удаленки с 1 июня, но теперь передумали.

Гендиректор компании Сундар Пичаи объявил, что возвращение в офисы планируется с июля при условии жестких мер безопасности на местах. Он добавил, что большинству сотрудников, которые могут полноценно работать из дома, разрешат там остаться до конца года.

Уже в конце февраля Facebook решил отменить крупную конференцию разработчиков ПО, которая должна была пройти в начале мая в Сан-Хосе.

В середине апреля глава компании Марк Цукерберг объявил, что крупные мероприятия с участием более 50 человек будут отменены до конца июня 2021 года, а сотрудникам разрешат остаться на удаленке по желанию до конца лета.