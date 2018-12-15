Facebook грозит штраф в размере 1,6 млрд. долларов из-за утечек данных

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В отношении компании начала расследование Ирландская комиссия по защите данных, которая следит за соблюдением европейского законодательства.

Согласно Общему регламенту защиты данных, действующему в Европе, компании-нарушители выплачивают штраф в размере до 23 млн. долларов США, либо 4% от годовой выручки: в зависимости от того, какая сумма выше.

Подчеркивается, что прибыль Facebook в 2017 году составила около 40 млрд. долларов. Таким образом, компании может грозить штраф около 1,6 млрд. долларов, если в 2018 году доход останется на таком же уровне.