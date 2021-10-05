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Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации

Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации.
ИКТ
5 октября 2021 г. 00:05
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации

DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс.

"DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com убрали из глобальных таблиц маршрутизации", - написал Кребс в Twitter.

Как отмечает журналист, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.

DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.

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Версия на азербайджанском языке Facebook.com və Instagram.com domeni işləmir

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