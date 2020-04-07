Facebook будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с COVID-19

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

Согласно распространенному документу, специалисты компании, начиная с текущей недели, будут собирать данные о местонахождении пользователей на территории США и предоставлять их федеральным и местным властям. Информация будет носить анонимный характер и будет использована исключительно для составления статистических показателей, а также в выстраивании методов борьбы с распространением инфекции.

По сведениям руководства Facebook, за счет получения такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, на основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно жители США относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения коронавируса.