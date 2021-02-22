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Facebook блокирует тексты о пользе вакцин

Facebook блокирует тексты о пользе вакцин Соцсеть уже заблокировала платные рекламные сообщения по меньшей мере от 110 групп
ИКТ
22 февраля 2021 г. 10:44
Facebook блокирует тексты о пользе вакцин

Социальная сеть Facebook начала блокировать рекламные сообщения о пользе вакцинации из-за фильтров, ограничивающих размещение рекламы политического характера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Politico со ссылкой на собственный анализ.

По ее данным, соцсеть уже заблокировала платные рекламные сообщения по меньшей мере от 110 групп. Сообщения содержали информацию о механизмах работы вакцины, а также о местах вакцинации. Отмечается, что блокировка коснулась рекламы, размещенной не только американскими, но и европейскими организациями.

В компании Facebook признали факт блокировки сообщений и уже восстановили доступ к некоторым из них. "В то время как мы временно не публикуем рекламу по социальным вопросам, о выборах и политике, мы по-прежнему позволяем [публикацию] связанных с COVID-19 рекламных сообщений, которые распространяют информацию об эффективности вакцины, и дали рекомендации нашим рекламодателям, как сделать так, чтобы они были доступны аудитории", - говорится в заявлении компании.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в своей одноименной соцсети рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей перед всеобщими выборами в США, которые состоялись 3 ноября.

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