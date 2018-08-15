Ежедневные безлимитные звонки и интернет для регионов в одном предложении от Azercell

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ С целью обеспечить более доступное использование высокоскоростного мобильного интернета для абонентов, проживающих в регионах, ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom представляет новый пакет безлимитных звонков и интернета.

Как сообщили Report в Azercell, теперь подключаясь к ежедневному пакету ценой всего 0,60 AZN, абоненты получат безлимитные звонки и 50 МБ для свободного пользования мобильным интернетом в течение 24 часов. Чтобы подключиться к этой выгодной кампании,абонентам, проживающим в регионах, достаточно отправить ключевое слово START на короткий номер 2552. Абонент, активирующий данный пакет, может воспользоваться безлимитными звонками и интернетом до конца текущего дня. Безлимитные минуты, предлагаемые в рамках кампании, рассчитаны только для внутрисетевых звонков.Следует отметить, что кампания доступна только в регионах Азербайджана. Звонки на территории Баку и Абшеронского полуострова не включены в кампанию.

Azercell Telekom и впредь будет продолжать радовать своих абонентов новыми привлекательными кампаниями и тарифными пакетами.