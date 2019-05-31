​Евросоюз и Азербайджан реализуют новый проект по кибербезопасности

Евросоюз (ЕС) и Азербайджан намерены реализовать новый проект стоимостью 7 млн евро.

Как сообщает Report, об этом сказала глава отдела по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти на презентации проекта Eu4Digital в Баку.

По словам Гатти, новый проект охватывает сферу кибербезопасности.

"Проект Eu4Digital оценивается в 11 млн евро. Мы гордимся сотрудничеством в Азербайджане с компанией E&Y, которая реализует этот проект в 6 странах Восточного партнерства. После проекта мы начнем реализовывать проект в сфере кибербезопасности стоимостью 7 млн евро в Азербайджане", - сказал он.