Европейская ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V в четверг по московскому успешно выела на орбиту французский военный спутник связи Syracuse 4B и немецкий испытательный аппарат Heinrich Hertz.

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V в четверг по московскому успешно выела на орбиту французский военный спутник связи Syracuse 4B и немецкий испытательный аппарат Heinrich Hertz.

Как передает Report, об этом сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду в 19:00 по местному времени (в четверг в 02:00 - бакинское время). Спустя примерно через 33 минуты после старта космические аппараты отделились на орбите от носителя.

Спутник Syracuse 4B, созданный компанией Airbus, предназначен для обеспечения закрытой связи между французскими военными самолетами, наземными системами, кораблями ВМС, в том числе подводными лодками.

На спутнике Heinrich Hertz satellite, созданном компанией OHB, будут проводиться испытания новой технологии связи в интересах правительства ФРГ.