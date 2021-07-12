О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европейская организация потребителей подала жалобу на WhatsApp

Европейская организация потребителей подала жалобу на WhatsApp В жалобе подчеркивается непрозрачность новых правил и тот факт, что WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер производимых изменений
ИКТ
12 июля 2021 г. 14:07
Европейская организация потребителей подала жалобу на WhatsApp

Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер нарушает правила Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в ее сообщении.

"Европейская организация потребителей вместе с восемью ее членами подала сегодня жалобу в Европейскую комиссию… на WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС", — говорится в релизе.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев WhatsApp "неоправданно настаивает" на том, чтобы пользователи приняли новые условия использования и политику конфиденциальности. Однако эти условия непрозрачны и непонятны для пользователей, заявляет организация.

"Жалоба в первую очередь связана с постоянными, повторяющимися и навязчивыми уведомлениями, подталкивающими пользователей принять обновления политики WhatsApp. Содержание этих уведомлений, их характер, время и повторяемость оказывают чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора. Таким образом, они являются нарушением директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике", — говорится в релизе.

Кроме того, в жалобе подчеркивается непрозрачность новых правил и тот факт, что WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер производимых изменений, говорится в релизе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Apple осенью представит новые iPad mini и iMac
Apple осенью представит новые iPad mini и iMac
12 июля 2021 г. 12:03
В AzInTelecom новое назначение
В AzInTelecom новое назначение
12 июля 2021 г. 10:22
Названы способы ускорения работы смартфона
Названы способы ускорения работы смартфона
11 июля 2021 г. 19:36
Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо
Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо
11 июля 2021 г. 18:57
Грузовой корабль компании SpaceX приводнился у берегов Флориды
Грузовой корабль компании SpaceX приводнился у берегов Флориды
10 июля 2021 г. 08:35
Компания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим
ФотоКомпания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим
10 июля 2021 г. 07:11
Названы функции смартфона, о которых никто не подозревал
Названы функции смартфона, о которых никто не подозревал
10 июля 2021 г. 05:17
Apple выпустит планшет с инновационным дисплеем
Apple выпустит планшет с инновационным дисплеем
8 июля 2021 г. 21:50
В Microsoft обнародовали правило перехода на Windows 11
В Microsoft обнародовали правило перехода на Windows 11
8 июля 2021 г. 19:41
Baidu представит умный автомобиль собственной разработки к 2023 году
Baidu представит "умный автомобиль" собственной разработки к 2023 году
8 июля 2021 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi