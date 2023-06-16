Европа запретила ноутбуки с несъемными аккумуляторами

Парламент Европейского союза (ЕС) принял новую директиву, запрещающую продажу ноутбуков, конструкция которых не предусматривает простую замену аккумуляторов.

Парламент Европейского союза (ЕС) принял новую директиву, запрещающую продажу ноутбуков, конструкция которых не предусматривает простую замену аккумуляторов.

Как передает Report , об этом сообщает издание ComputerBase.

Новый закон направлен на продление срока эксплуатации лэптопов ради снижения объемов вредного для экологии электронного мусора. Он вступит в силу только через три с половиной года после принятия.

Требование парламента ЕС усложнит жизнь практическим всем производителям ноутбуков, поскольку в ассортименте каждого из них имеются такие модели. Как правило, к ним относят тонкие ультрабуки, в которых батареи вклеиваются в корпус. При этом они все еще подлежат замене, но зачастую данная процедура требует обращения в сервисный центр.

На смартфоны и планшетные ПК регулятор распространять новое требование не стал.