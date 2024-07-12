Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети "Х" за нарушение правил ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил американской соцсети "Х" наложением штрафа за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил американской соцсети "Х" наложением штрафа за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в "X".

"Сейчас у "Х" есть право на защиту, но если наше суждение подтвердится, мы наложим [на соцсеть] штраф и будем требовать значительных изменений [в политике платформы]", - отметил он.

По версии ЕК, соцсеть нарушает правила ЕС по нескольким пунктам. Так, она некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "проверенных аккаунтов" с "синей галочкой". Запросить получение такого аккаунта может "любой желающий", из-за чего пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента, говорится в документе ЕК. Более того, "проверенные аккаунты" могут использовать злоумышленники для обмана пользователей и этому уже есть подтверждения, утверждается в тексте. Помимо этого, в документе отмечается, что "Х" не соблюдает требования прозрачности в отношении рекламы, а также не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на социальную сеть Илона Маска "X" штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента. Агентство отмечало, что это решение власти ЕС могут принять в рамках ведущегося против соцсети расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.