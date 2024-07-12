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Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети "Х" за нарушение правил ЕС

Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети "Х" за нарушение правил ЕС Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил американской соцсети "Х" наложением штрафа за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.
ИКТ
12 июля 2024 г. 15:49
Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети Х за нарушение правил ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил американской соцсети "Х" наложением штрафа за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в "X".

"Сейчас у "Х" есть право на защиту, но если наше суждение подтвердится, мы наложим [на соцсеть] штраф и будем требовать значительных изменений [в политике платформы]", - отметил он.

По версии ЕК, соцсеть нарушает правила ЕС по нескольким пунктам. Так, она некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "проверенных аккаунтов" с "синей галочкой". Запросить получение такого аккаунта может "любой желающий", из-за чего пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента, говорится в документе ЕК. Более того, "проверенные аккаунты" могут использовать злоумышленники для обмана пользователей и этому уже есть подтверждения, утверждается в тексте. Помимо этого, в документе отмечается, что "Х" не соблюдает требования прозрачности в отношении рекламы, а также не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на социальную сеть Илона Маска "X" штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента. Агентство отмечало, что это решение власти ЕС могут принять в рамках ведущегося против соцсети расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.

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