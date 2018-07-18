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    Еврокомиссия оштрафовала Google

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия должна огласить решение о сумме штрафа, наложенного на корпорацию Google.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Euronews, в ЕС полагают, что поисковый гигант нарушил антимонопольное законодательство в деле использования операционной системы Android.

    Это вторые за последний год санкции в отношении Googlе. Корпорацию обязали заплатить почти 2,5 млрд евро за нарушение принципов конкуренции в отношении ряда товаров. Нынешний штраф может составить большую сумму из-за более широкого охвата сетевых пользователей.

    В общей сложности Еврокомиссия возбудила против технологического гиганта три дела по нарушению целого ряда экономических законов и правил, которые действуют в ЕС.

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