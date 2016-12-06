Еврокомиссия одобрила покупку Microsoft соцсети LinkedIn

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия одобрила сделку по покупке американской корпорацией Microsoft деловой социальной сети LinkedIn.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Сделка была одобрена на условиях выполнения компанией Microsoft ряда требований. В частности, корпорация должна предоставить конкурирующим соцсетям прямой программный доступ к Outlook. Кроме того, Microsoft позволит производителям, в том числе Dell и Hewlett Packard, отключать быстрый доступ к LinkedIn на своих устройствах.

Напомним, летом Microsoft объявила о достижении принципиальной договоренности с руководством LinkedIn о покупке бизнес-соцсети за $26,2 млрд. При этом LinkedIn сохранит за собой сам бренд и останется независимой структурой. В августе корпорация сообщила о продаже облигаций на общую сумму почти $20 млрд с разными сроками погашения вплоть до августа 2056 года.