Евродепутаты предложили включить спутниковое вещание в санкции против РФ

Группа из 39 депутатов Европарламента считает, что спутниковое вещание должно быть включено в следующий пакет санкций в отношении России.

Группа из 39 депутатов Европарламента считает, что спутниковое вещание должно быть включено в следующий пакет санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо, направленное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В марте этого года ЕС запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. При этом предоставлять им услуги для вещания в Европейском союзе, России, Африке и на Украине продолжили французский спутниковый оператор Eutelsat и люксембургская SES, отметили авторы обращения.

"К сожалению, действующая законодательная база и решения Совета не обеспечивают достаточной правовой основы для запрета всех российских каналов, вещающих в ЕС", - говорится в тексте.

Составители письма заявили, что в следующий пакет санкций должен быть включен полный запрет на вещание российских телеканалов и радиостанций, которые "распространяют дезинформацию" о конфликте в Украине.