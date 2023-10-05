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Эвальд Райнхольд: Частые полеты в космос создают возможность для новых исследований

Эвальд Райнхольд: Частые полеты в космос создают возможность для новых исследований Астронавты, совершившие за свою карьеру множество полетов в космос, должны делиться своим опытом и собранной информацией для дальнейшего развития этой сферы.
ИКТ
5 октября 2023 г. 16:13
Эвальд Райнхольд: Частые полеты в космос создают возможность для новых исследований

Астронавты, совершившие за свою карьеру множество полетов в космос, должны делиться своим опытом и собранной информацией для дальнейшего развития этой сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший астронавт, профессор Штутгартского университета Эвальд Райнхольд на встрече с астронавтами в рамках проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса.

По его словам, чем больше число полетов в космос, тем больше возможностей открывается для новых исследований.

“Сегодня некоторые астронавты совершают суборбитальные полеты. Если мы хотим жить в космосе, мы должны выходить на орбиту. Проводя эксперименты на орбите, мы сможем приспособиться к жизни в космосе”, - сказал Э.Райнхольд.

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Версия на азербайджанском языке Reinhold İvald: "Kosmik uçuşların artırılması yeni tədqiqatlara imkan yaradır"

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