Япония вывела на орбиту спутник-шпион

Япония запустила с космодрома Танэгасима ракету Н2А со спутником для сбора разведданных. Спутник-шпион был успешно выведен на орбиту.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщило агентство Kyodo. Планируется, что выведенный на орбиту оптический спутник будет следить за происходящим на северокорейских ракетных объектах. Как отмечают в NASA, он будет управляться правительственной разведкой Японии.

Оптические спутники фотографируют Землю с помощью устройства, аналогичного цифровой камере. Сейчас власти Японии эксплуатируют два оптических спутника. В будущем их количество планируется увеличить до десяти.

Напомним, Япония неоднократно выражала обеспокоенность пусками баллистических ракет, проводимыми КНДР (в 2019 году пусков было 13). В конце прошлого года Министерство обороны Японии заявило о планах модернизации своей системы противоракетной обороны (ПРО). В 2020 году страна потратит на оборону рекордные 50 млрд долларов США.

Ранее, в НАТО заявили о выводе на космическую орбиту спутника-шпиона, запущенного из России. По информации Альянса, задача российского спутника — наблюдать за американскими разведывательными аппаратами.