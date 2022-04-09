ETİD: Объем электронной торговли в Турции в этом году достигнет 38 млрд долларов

В 2021 году объем электронной торговли в Турции достиг 381,5 млрд турецких лир (26,275 млрд долларов США).

В 2021 году объем электронной торговли в Турции достиг 381,5 млрд турецких лир (26,275 млрд долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель правления Ассоциации операторов электронной коммерции (ETID) Эмре Экмекчи.

По его словам, в прошлом году 26 442 турецкие компании продавали товары на своих сайтах, а 472 604 на различных платформах: "Мы ожидаем, что по итогам года объем продаж превысит 560 млрд лир (37,977 млрд долларов США). В то же время мы ожидаем быстрого роста объемов электронного экспорта в этом году благодаря налоговым льготам, государственной поддержке и инвестициям со стороны глобальных платформ".

В 2021 году количество интернет-заказов увеличилось на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигло 3 млрд 347 млн единиц.

"По сравнению с 2020 годом, электронная коммерция в гостиничном секторе выросла на 175%, в пищевой промышленности и супермаркетах на 162%, в индустрии путешествий, транспортировки и хранения на 113%, в авиационной промышленности на 98%, в индустрии одежды, обуви и аксессуаров на 26%", - сказал Экмекчи.