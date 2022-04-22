Есть ли угроза для обеспечения Азербайджана стратегическими продуктами питания?

Запрет Ирана на экспорт некоторых стратегических продуктов питания (картофель, лук и др.) окажет влияние на Азербайджан. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику прошлого года.

Запрет Ирана на экспорт некоторых стратегических продуктов питания (картофель, лук и др.) окажет влияние на Азербайджан. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику прошлого года.

В 2021 году в Азербайджан было импортировано 182,9 тыс. тонн картофеля, из этого объема 90% пришлось на Иран. В 2021 году лук из Ирана в Азербайджан не импортировался. В тот же период в страну ввезено 7,3 тыс. тонн баклажанов (93% из Ирана). Помидоры в Азербайджан в незначительном объеме импортировались из 3 стран (Россия, Казахстан и Туркменистан).

Отметим, что ежегодная потребность в картофеле в Азербайджане составляет 800-840 тыс. тонн, то есть 65-70 тысяч тонн в месяц. 90% годового спроса удовлетворяется за счет местного производства. В прошлом году в стране картофель высажен на 56 тысяч 103 гектарах. Средняя урожайность составила 83,8 центнера с гектара.

Ежегодная потребность в луке в Азербайджане составляет 240 тысяч тонн, то есть показатель самообеспеченности луком в стране превышает 100%. В прошлом году в стране лук был посажен на площади 11 тысяч 647 гектаров.

Экономист-эксперт Эльданиз Амиров рассказал Report о причинах запретов, введенных странами в последнее время: "Ограничения, наложенные иранской стороной на экспорт картофеля, лука, помидоров и других овощных культур, связаны с последними событиями в мире и желанием обеспечить собственную продовольственную безопасность. Стратегически важной среди этих культур считается картофель. Общий уровень производства этой продукции в Азербайджане вырос. В то же время увеличился и экспорт. В 2021 году экспорт картофеля вырос почти на 13,5% и составил 93,2 тыс. тонн. Из них около 85 тыс. тонн было экспортировано именно в Россию. Импорт же сократился незначительно, почти не изменившись по сравнению с 2020 годом”.

По его словам, в прошлом году в страну было импортировано 183 тыс. тонн картофеля, а экспортировано 93 тыс. тонн: "То есть, сохранив продукцию в стране, мы обеспечиваем чуть более 50% внутреннего спроса. А для удовлетворения 48% спроса необходимо ввезти картофель из других стран. В то же время ограничения, наложенные странами, в том числе Ираном, являются, как я уже сказал, шагом для обеспечения собственной продовольственной безопасности. Азербайджан также ввел определенные ограничения на экспорт 28 товаров. То есть страны формируют резервную базу для обеспечения продовольственной безопасности, думая в первую очередь о своем населении. После накопления резервной базы, создания определенных резервов, постепенно можно осуществлять экспорт. То есть ограничение не означает, что экспорта не будет. Они имеют краткосрочные периоды. После принятия определенных мер предосторожности экспорт начнет постепенно восстанавливаться".