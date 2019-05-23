Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это произошло на фоне усиливающегося давления на компанию из КНР со стороны США.

«Мы прекратили все деловые транзакции с Huawei и ее 68 компаниями, которые попали под запрет США»,— заявил AFP представитель Panasonic Джо Флинн. «Вчера в связи с этим была выпущена внутренняя инструкция»,— сообщил он.

В четверг Panasonic заявила, что продолжает осуществлять поставки Huawei в нормальном режиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский сайт японской компании.

Ранее ведущие японские операторы мобильной связи - NTT Docomo, KDDI и YMobile объявили о приостановке предзаказов и продаж новых смартфонов производства Huawei или сообщили о том, что рассматривают такой вариант.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. Сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.