Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане

Ведущая торговая онлайн-платформа Турции Hepsiburada может начать работу в Азербайджане.

Ведущая торговая онлайн-платформа Турции Hepsiburada может начать работу в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил генеральный директор Hepsiburada Нилхан Онал Гекчетекин.

Он отметил, что в настоящее время в тестовом режиме начато инвестирование в такие региональные страны, как Азербайджан и Израиль: “Мы начали предоставлять услуги на разных языках и в разных валютах. Мы внесем серьезный вклад в экспорт Турции в ближайшие дни и годы. Мы работаем над сотрудничеством и партнерством с географическими регионами, с которыми у нас есть культурные и исторические связи. Как компания, мы стремимся инвестировать в инновационные технологии, которые определяют направление цифровизации торговли”.

Гекчетекин отметил, что в I квартале этого года оборот платформы Hepsiburada вырос на 78%, во II квартале - на 101%, а в III квартале ожидается, что годовые темпы роста достигнут 110%. В целом, по прогнозам, к концу этого года объем рынка электронной коммерции Турции вырастет на 60% и достигнет 1,2 трлн лир.