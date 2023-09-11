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Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане

Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане Ведущая торговая онлайн-платформа Турции Hepsiburada может начать работу в Азербайджане.
ИКТ
11 сентября 2023 г. 13:23
Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане

Ведущая торговая онлайн-платформа Турции Hepsiburada может начать работу в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил генеральный директор Hepsiburada Нилхан Онал Гекчетекин.

Он отметил, что в настоящее время в тестовом режиме начато инвестирование в такие региональные страны, как Азербайджан и Израиль: “Мы начали предоставлять услуги на разных языках и в разных валютах. Мы внесем серьезный вклад в экспорт Турции в ближайшие дни и годы. Мы работаем над сотрудничеством и партнерством с географическими регионами, с которыми у нас есть культурные и исторические связи. Как компания, мы стремимся инвестировать в инновационные технологии, которые определяют направление цифровизации торговли”.

Гекчетекин отметил, что в I квартале этого года оборот платформы Hepsiburada вырос на 78%, во II квартале - на 101%, а в III квартале ожидается, что годовые темпы роста достигнут 110%. В целом, по прогнозам, к концу этого года объем рынка электронной коммерции Турции вырастет на 60% и достигнет 1,2 трлн лир.

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Версия на английском языке Türkiye's another online trading platform may start working in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin daha bir online ticarət platforması Azərbaycanda fəaliyyətə başlaya bilər

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