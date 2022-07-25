Еще 50 человек стали выпускниками стипендиальной программы Technest

В рамках стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, еще 50 молодых людей, обучавшихся сфере ИКТ, стали выпускниками.

В рамках стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, еще 50 молодых людей, обучавшихся сфере ИКТ, стали выпускниками.

Как сообщает Report, в Выпускном дне, проведенном в Азербайджано-израильском образовательном центре, приняли участие ответственные сотрудники ряда престижных компаний и предприятий страны.

Выпускники в командном виде представили аудитории свои инновационные проектные предложения и получили сертификаты.

Руководитель проекта Technest Фатима Алекперова сообщила, что 10 из 50 выпускников были трудоустроены в период обучения.

"Наша цель - внести вклад в формирование профессионального человеческого капитала в области ИКТ в Азербайджане. Я очень рада, что выпускники Technest смогли привлечь внимание крупных компаний за очень короткое время. Конечно, главным критерием здесь является качественное образование", - отметила она.