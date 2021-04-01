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Еще 3 телеканала Грузии начали вещание через Azerspace-1

Еще 3 телеканала Грузии начали вещание через Azerspace-1 Телеканалы Rustavi, Comedy TV и Marao TV уже начали коммерческое вещание через спутник Azerspace-1
ИКТ
1 апреля 2021 г. 14:14
Еще 3 телеканала Грузии начали вещание через Azerspace-1
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ОАО "Азеркосмос" подписало соглашение о сотрудничестве с грузинской компанией Media Holding.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

Согласно информации, телеканалы Rustavi, Comedy TV и Marao TV, входящие в компанию Media Holding по договору о сотрудничестве, уже начали коммерческое вещание через спутник Azerspace-1.

Через эти каналы, имеющие широкую зрительскую аудиторию, на грузинском языке транслируются социальные, политические, экономические, аналитические и культурные программы.

Благодаря сотрудничеству с компанией Media Holding уже 99% грузинских зрителей смогут смотреть телеканалы через Azerspace-1.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın daha 3 televiziya kanalı “Azerspace-1” peykindən yayıma başladı

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