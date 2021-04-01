Еще 3 телеканала Грузии начали вещание через Azerspace-1

Телеканалы Rustavi, Comedy TV и Marao TV уже начали коммерческое вещание через спутник Azerspace-1

ОАО "Азеркосмос" подписало соглашение о сотрудничестве с грузинской компанией Media Holding.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

Согласно информации, телеканалы Rustavi, Comedy TV и Marao TV, входящие в компанию Media Holding по договору о сотрудничестве, уже начали коммерческое вещание через спутник Azerspace-1.

Через эти каналы, имеющие широкую зрительскую аудиторию, на грузинском языке транслируются социальные, политические, экономические, аналитические и культурные программы.

Благодаря сотрудничеству с компанией Media Holding уже 99% грузинских зрителей смогут смотреть телеканалы через Azerspace-1.