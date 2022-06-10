ЕС вводит единое зарядное устройство для мобильных телефонов

Страны ЕС всерьез обеспокоены расходами граждан после использования электронных гаджетов. Для того чтобы сократить эти расходы с 2024 года все мобильные устройства в Европе должны будут оснащены разъемом единого образца. Эксперты полагают, что потребители

К осени 2024 года все мобильные устройства в Европе должны быть оснащены разъемом единого образца. Евросоюз принял решение использовать единый стандарт разъемов для периферии мобильных устройств формата USB-C. Скорость зарядки также будет согласована и стандартизирована.

Как передает Report со ссылкой на европейские СМИ, под новую европейскую директиву попадают практически все девайсы, к которым можно подключить кабель для зарядки: мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, наушники, цифровые камеры портативные игровые приставки и колонки.

Больше времени европейские регуляторы выделили для оснащения единым разъемом ноутбуков - их к единому стандарту должны привести к 2025 году.

Эксперты полагают, что потребители смогут сэкономить до 250 миллионов евро, заряжая все свои устройства одним кабелем.

Как объясняют в ЕС, это не только забота об удобстве для пользователей и сокращении расходов, но и об экологии - новое правило позволит сократить более тысячи тонн электронных отходов в год.

Крупнейший противник такого решения Apple: в "Айфонах" используется собственный проприетарный разъем Lightning, от которого теперь для европейского рынка придется отказаться. По мнению Apple, решение Брюсселя затормозит развитие отрасли и внедрение инноваций.

Другие критики указывают, что европейский стандарт не касается устройств беспроводной зарядки.

Нерешенным пока является вопрос о запрете на комплектацию устройств зарядными блоками, опять же, в целях экономии и снижения расходов. Отдельные обсуждения ожидаются в отношении беспроводных зарядных устройств, которые европейские власти также хотели бы стандартизировать.

Европейский союз уже почти десять лет пытается ввести единый стандарт для зарядных устройств, но этот процесс достаточно сложный, требующий дискуссий и времени. Пока новые требования Евросоюза пройдут все бюрократические, технологии в очередной раз шагнут вперед, производители электронных гаджетов найдут еще множество отговорок, чтобы не подчиняться европейским требованиям.