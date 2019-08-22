FT: Еврокомиссия установит жесткие рамки для применения технологий по распознаванию лиц

Власти ЕС намерены ввести жесткие требования по использованию технологий распознавания лиц и полученных при этом данных.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Еврокомиссии.

Цель таких требований — «недискриминационное использование технологий по распознаванию лиц» компаниями и государственными органами, отмечает источник.

Сообщается, что в рамках разрабатывающегося законодательства гражданам стран ЕС будут даны самые широкие полномочия в том, чтобы знать, кто, как и когда использует такие технологии. Власти ЕС уделяют разработке законодательства в сфере использования таких технологий особое внимание из-за растущей озабоченности в обществе: многие правозащитники опасаются, что технологии по распознаванию лиц дают властям или компаниям чрезвычайно широкие возможности по отслеживанию местонахождения граждан вплоть до тотальной слежки.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, заступающая на пост председателя Еврокомиссии 1 ноября, пообещала представить такое законодательство не позднее первых 100 дней ее пребывания на посту. Она отметила, что это законодательство должно обеспечить «скоординированный европейский подход к этическим и гуманистическим сторонам применения искусственного интеллекта».