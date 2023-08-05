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ЕС оштрафует TikTok за нарушение конфиденциальности детей

ЕС оштрафует TikTok за нарушение конфиденциальности детей Европейский совет по защите данных заявил, что решил оштрафовать китайскую платформу TikTok на миллионы фунтов за нарушение конфиденциальности детей в Европейском Союзе.
ИКТ
5 августа 2023 г. 02:43
ЕС оштрафует TikTok за нарушение конфиденциальности детей

Европейский совет по защите данных заявил, что решил оштрафовать китайскую платформу TikTok на миллионы фунтов за нарушение конфиденциальности детей в Европейском Союзе.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Ожидается, что штраф выпишут в течение четырех недель.

Регулятор принял решение после расследования, начатого в 2021 году комиссаром по защите данных в Ирландии. Он проверял соответствие TikTok общим правилам защиты данных ЕС и то, как платформа обрабатывает данные детей от 13 до 17 лет.

TikTok добровольно согласился на "стресс-тест" в своей штаб-квартире в Дублине в прошлом месяце. После этого комиссар ЕС по технологиям Тьерри Бретон заявил, что компании нужно сделать больше, чтобы полностью соответствовать требованиям.

Согласно закону ЕС о цифровых услугах, TikTok, Google, Facebook и другие крупные онлайн-платформы обязаны контролировать незаконное содержание на своих платформах, запрещать определенную рекламную практику и делиться данными с органами власти.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, заявила, что приняла новые меры по соблюдению требований ЕС, в частности упростила возможность сообщать о незаконном содержании, позволила выключать персонализированные рекомендации для видео и начала удалять таргетированную рекламу для пользователей от 13 до 17 лет.

В начале этого года TikTok уже штрафовали на 12,7 млн фунтов (14,7 млн евро) за незаконную обработку данных почти полутора миллионов детей в возрасте до 13 лет, которые пользовались платформой без согласия родителей.

Британский уполномоченный по информации тогда говорил, что компания сделала «очень мало, если вообще сделала хоть что-то», чтобы проверять, кто использует платформу, и блокировать доступ для несовершеннолетних пользователей.

Опрос британского регулятора Ofcom в 2022 году показал, что более 60% подростков от 8 до 17 лет, пользующихся социальными сетями, имели учетную запись TikTok на свое имя.

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