ЕС оштрафует TikTok за нарушение конфиденциальности детей

Европейский совет по защите данных заявил, что решил оштрафовать китайскую платформу TikTok на миллионы фунтов за нарушение конфиденциальности детей в Европейском Союзе.

Европейский совет по защите данных заявил, что решил оштрафовать китайскую платформу TikTok на миллионы фунтов за нарушение конфиденциальности детей в Европейском Союзе.

Как передает Report , об этом пишет The Guardian.

Ожидается, что штраф выпишут в течение четырех недель.

Регулятор принял решение после расследования, начатого в 2021 году комиссаром по защите данных в Ирландии. Он проверял соответствие TikTok общим правилам защиты данных ЕС и то, как платформа обрабатывает данные детей от 13 до 17 лет.

TikTok добровольно согласился на "стресс-тест" в своей штаб-квартире в Дублине в прошлом месяце. После этого комиссар ЕС по технологиям Тьерри Бретон заявил, что компании нужно сделать больше, чтобы полностью соответствовать требованиям.

Согласно закону ЕС о цифровых услугах, TikTok, Google, Facebook и другие крупные онлайн-платформы обязаны контролировать незаконное содержание на своих платформах, запрещать определенную рекламную практику и делиться данными с органами власти.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, заявила, что приняла новые меры по соблюдению требований ЕС, в частности упростила возможность сообщать о незаконном содержании, позволила выключать персонализированные рекомендации для видео и начала удалять таргетированную рекламу для пользователей от 13 до 17 лет.

В начале этого года TikTok уже штрафовали на 12,7 млн фунтов (14,7 млн евро) за незаконную обработку данных почти полутора миллионов детей в возрасте до 13 лет, которые пользовались платформой без согласия родителей.

Британский уполномоченный по информации тогда говорил, что компания сделала «очень мало, если вообще сделала хоть что-то», чтобы проверять, кто использует платформу, и блокировать доступ для несовершеннолетних пользователей.

Опрос британского регулятора Ofcom в 2022 году показал, что более 60% подростков от 8 до 17 лет, пользующихся социальными сетями, имели учетную запись TikTok на свое имя.