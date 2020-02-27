ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщило агентство Bloomberg. По словам пяти источников агентства, переговоры ЕС начнет уже на этой неделе.

Источники не стали называть, в отношении каких компаний и лиц будут введены санкции, а также за какие именно преступления. Санкции, по их словам, направлены на «сдерживание и реагирование на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС».

Разработку механизма санкций за кибератаки главы МИДов стран ЕС обсуждали еще в октябре 2018 года после того, как Нидерланды заявили о предотвращении российской хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Тогда документы на эту тему так и не были приняты, но был разработан механизм принятия санкций за разработку и использование химоружия.

Агентство отметило, что эта мера станет первым применением режима «киберсанкций» Евросоюза. В него входят запреты на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

В мае 2019 года ЕС создал юридический механизм введения санкций за кибератаки. При этом ЕС сможет вводить санкции и за «кибератаки против третьих лиц», то есть стран, которые не входят в Евросоюз, а также за атаки на международные организации. Уже в июне Евросоюз объявил о проведении «военных игр» с целью подготовки к кибератакам со стороны России и Китая.