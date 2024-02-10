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ЕС может оштрафовать TikTok

ЕС может оштрафовать TikTok Компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.
ИКТ
10 февраля 2024 г. 02:39
ЕС может оштрафовать TikTok

Компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым Законом о цифровых услугах (DSA) в ближайшие недели из-за опасений, что изменения, которые компания сделала, чтобы соответствовать новым правилам, недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей.

"DSA предоставляет регуляторам беспрецедентные полномочия принимать меры против крупных технологических компаний за то, как они обращаются с контентом на своих платформах. Компаниям грозят штрафы в размере до 6% от годового объема продаж или даже запрет на деятельность в ЕС, если они неоднократно будут нарушать правила", - говорится в сообщении.

ЕС направил несколько запросов на информацию к TikTok, спрашивая, среди прочего, о том, какие меры принимает компания для защиты несовершеннолетних, особенно в отношении рисков для психического и физического здоровья, а также о том, как дети пользуются ее услугами.

Издание отмечает, что, вероятно, будет проведено еще больше расследований, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЕС проводит опрос всех определенных фирм для получения дополнительной информации.

Подобно TikTok, ЕС также проверяет Instagram компании Meta на предмет того, какие изменения она внесла, чтобы соответствовать новым правилам, а также, чтобы оценить и уменьшить риски, с которыми сталкиваются ее несовершеннолетние пользователи.

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