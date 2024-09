ЕС инвестирует 65 млн евро на разработку квантовых чипов

ЕС инвестирует 65 млн евро в качестве поддержки разработки квантовых чипов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в соцсети "Х".

"Мы приближаемся к следующему цифровому рубежу. ЕС инвестирует 65 млн евро посредством Chips Joint Undertaking в поддержку разработки квантовых чипов", - сказано в сообщении.