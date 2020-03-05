​ЕС готов содействовать повышению кибербезопасности в Азербайджане

Азербайджан прилагает определенные усилия для защиты своей безопасности в киберпространстве. Но здесь возникают некоторые проблемы, и эти вопросы с каждым днем усложняются.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас во время выступления на мероприятии “Цифровое право: защита персональных данных” в Баку.

По словам Янкаускаса, здесь речь не только персональных компьютерах и телефонах, но и кибербезопасности компаний и соблюдении определенных требований интернет-провайдерами.

По словам посла, стратегия кибербезопасности ЕС была разработана и принята в 2013 году: "У Азербайджана также есть своя стратегия кибербезопасности. В ЕС в этой области существуют две основные директивы. Первая касается защиты и хранения персональных данных, вторая - общих правил защиты данных".

Посол добавил, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном в этой сфере в рамках Восточного партнерства: "В ходе переговоров определены некоторые приоритеты. Мы уже реализуем проект на 3 млн евро, и проект, реализуемый департаментом EU4digital, направлен на усиление безопасности в странах Восточного партнерства. В декабре в Киеве мы провели собрание с участием представителей соответствующих структур 6 стран. В предстоящие месяцы ЕС и Азербайджан примут решение по ряду важных вопросов. Азербайджан добился успеха в создании цифрового торгового узла, и мы будем поддерживать вас в этой области".