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Эрсин Татар: Благодаря TECHNOFEST-2025 сотни тысяч турок-киприотов стали свидетелями успехов Турции и Азербайджана

Эрсин Татар: Благодаря TECHNOFEST-2025 сотни тысяч турок-киприотов стали свидетелями успехов Турции и Азербайджана Благодаря TECHNOFEST-2025 сотни тысяч турок-киприотов стали свидетелями успехов Турции и Азербайджана.
ИКТ
3 мая 2025 г. 20:27
Эрсин Татар: Благодаря TECHNOFEST-2025 сотни тысяч турок-киприотов стали свидетелями успехов Турции и Азербайджана

Благодаря TECHNOFEST-2025 сотни тысяч турок-киприотов стали свидетелями успехов Турции и Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Северного Кипра, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, выступая на фестивале TECHNOFEST-2025, заявил, что благодаря этому мероприятию сотни тысяч турецких киприотов стали свидетелями достижений Турции и Азербайджана.

По его словам, TECHNOFEST - это не просто фестиваль, посвящённый авиации, космосу и технологиям, способный определить технологическое будущее Турции. Это также важная платформа, объединяющая молодежь, специалистов в области науки и технологий, вдохновляющая их и формирующая у них уверенность в завтрашнем дне.

Э.Татар подчеркнул особое значение проведения фестиваля в Азербайджане:

"В этом году проходит уже 11-й по счёту TECHNOFEST. Девять из них состоялись в Турции, один — в столице Азербайджана Баку. Этот фестиваль, организованный при поддержке уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева, имел важное значение с точки зрения тюркского единства и мира тюркских народов. Азербайджан добивается значительных успехов в сфере технологий, и с помощью этого фестиваля эти достижения демонстрируются более широкой аудитории".

Он также отметил, что благодаря фестивалю сотни тысяч турок-киприотов становятся свидетелями технологических успехов Турции и Азербайджана:

"На сегодняшний день число участников фестиваля превысило 100 тысяч человек. Мы ожидаем, что эта цифра достигнет 150–200 тысяч".

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Версия на азербайджанском языке ФотоErsin Tatar: “TECHNOFEST-2025”də yüz minlərlə kiprli türk gənc Türkiyə və Azərbaycanın uğurlarına şahid oldu

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