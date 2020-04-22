Ericsson: пандемия коронавируса замедлит запуск сетей 5G в Европе

Компания Ericsson предупредила, что Европа может отстать по срокам запуска сетей 5G, поскольку провайдеры откладывают обновление инфраструктуры из-за карантина и снижения доходов во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

«Замедление экономики в целом может привести к тому, что ряд операторов отложит реализацию инвестиционных программ,— отметил глава Ericsson Борйе Экхольм в заявлении по поводу результатов первого квартала 2020 года.— Мы переживаем, что инвестиции в 5G в Европе задерживаются. Это означает, что Европа может отстать в установке крайне важного для ее будущего цифрового оборудования. Важность этой цифровой инфраструктуры еще больше подтверждается в период пандемии. Мы считаем, что правительства должны поощрять инвестиции в 5G как способ перезагрузки экономики».

Между тем в Ericsson подчеркивают, что пандемия пока незначительно сказалась на показателях компании. Продажи по сравнению с первым кварталом 2019 года упали на 2%, валовая прибыль выросла с 38,5% до 40,4%, операционная прибыль упала на 12%, чистая прибыль снизилась на 5%. Компания пока не намерена пересматривать цели по годовым показателям, однако ожидает, что результаты второго квартала «будут чуть слабее, чем при обычных условиях, учитывая сроки стратегических контрактов и неопределенность, связанную с COVID-19».

Парадоксальным образом эпидемия коронавируса уже негативно отразилась на инфраструктуре 5G-сетей в Европе. В начале апреля в Великобритании местные жители уничтожили несколько вышек 5G. Это произошло после появления в интернете конспирологической теории о том, что с помощью этой частоты мобильной связи якобы распространяется коронавирус.