Эльнур Алиев: Инновации - это основа экономики страны

Инновации - это основа экономики страны, они служат катализатором ее роста, конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Инновации - это основа экономики страны, они служат катализатором ее роста, конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил на ”Инновационном саммите InMerge“ в Баку.

"Инновации поощряют развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, помогают привлечь таланты и инвестиции, что, в свою очередь, способствует экономическому развитию. Кроме того, инновации позволяют странам адаптироваться к развивающимся мировым рынкам. Инновации формируются вокруг новой идеи. Не каждая идея соответствует инновациям. Идея должна содержать элемент уникальности инновационного процесса. С другой стороны, любая идея должна быть реализована. Помимо этого, инновации должны оказывать положительное влияние, удовлетворяя потребности, или совершенствуя имеющиеся решения”, - отметил он.