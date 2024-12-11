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Эльмир Велизаде: В Азербайджане с 2016 года на развитие радиовещания выделена финансовая помощь в 15 млн манатов

Эльмир Велизаде: В Азербайджане с 2016 года на развитие радиовещания выделена финансовая помощь в 15 млн манатов 11:12
ИКТ
11 декабря 2024 г. 12:15
Эльмир Велизаде: В Азербайджане с 2016 года на развитие радиовещания выделена финансовая помощь в 15 млн манатов

В Азербайджане с 2016 года по распоряжению президента страны Ильхама Алиева для укрепления материально-технической базы существующих радиовещательных станций, обеспечения стабильной их работы и создания необходимой инфраструктуры для бесперебойного энергоснабжения пять раз выделялась финансовая помощь, ее общий размер составил 15 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на мероприятии, посвященном развитию радиовещания в стране.

По его словам, для развития данной сферы необходимо применение современных технологий:

"На данный момент продолжается переход от АМ-вещания к FM-вещанию и расширение FM-вещания в стране. На эти цели из государственного бюджета выделяются необходимые средства. Этой сфере государством оказывается поддержка не только необходимыми ресурсами, но и разовой финансовой помощью".

Э.Вализаде считает, что радио по-прежнему играет важную роль в информировании населения и формировании общественного мнения.

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Версия на английском языке Official: Azerbaijan allocated financial assistance for development of radio broadcasting 5 times since 2016
Версия на азербайджанском языке Elmir Vəlizadə: "Azərbaycanda radio yayımının inkişafı üçün 2016-cı ildən 5 dəfə maliyyə yardımı ayrılıb"

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