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Эльмир Велизаде: В Азербайджане формируется нормативно-правовая база в области критической информационной инфраструктуры

Эльмир Велизаде: В Азербайджане формируется нормативно-правовая база в области критической информационной инфраструктуры В Азербайджане предпринимаются шаги по формированию нормативно-правовой базы и реализации практических мер в области критической информационной инфраструктуры.
ИКТ
23 сентября 2023 г. 12:46
Эльмир Велизаде: В Азербайджане формируется нормативно-правовая база в области критической информационной инфраструктуры

В Азербайджане предпринимаются шаги по формированию нормативно-правовой базы и реализации практических мер в области критической информационной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором по работе с цифровыми медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде заявил на состоявшемся в Баку II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

По его словам, информационные системы уже достигли уровня критически важных систем в нашей стране: "Это говорит об их важности в нашей повседневной жизни. В Азербайджане созданы центры ASAN и DOST, их модели представлены некоторым странам. Применение важных технологий в этой области, разработка и внедрение наших национальных стандартов очень важны для нас".

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Версия на английском языке Elmir Valizade: Legal base being formed in field of critical information infrastructure in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Elmir Vəlizadə: "Azərbaycanda kritik informasiya infrastrukturu sahəsində hüquqi baza formalaşdırılır"

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