Эльмир Велизаде: В Азербайджане формируется нормативно-правовая база в области критической информационной инфраструктуры

В Азербайджане предпринимаются шаги по формированию нормативно-правовой базы и реализации практических мер в области критической информационной инфраструктуры.

В Азербайджане предпринимаются шаги по формированию нормативно-правовой базы и реализации практических мер в области критической информационной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором по работе с цифровыми медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде заявил на состоявшемся в Баку II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

По его словам, информационные системы уже достигли уровня критически важных систем в нашей стране: "Это говорит об их важности в нашей повседневной жизни. В Азербайджане созданы центры ASAN и DOST, их модели представлены некоторым странам. Применение важных технологий в этой области, разработка и внедрение наших национальных стандартов очень важны для нас".