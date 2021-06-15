Эльмир Велизаде освобожден от должности

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде освобожден от занимаемой должности.

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, что Э.Велизаде родился в 1964 году в Мингячевире, в 1982 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). В 1991 году он начал работать в Аппарате президента в качестве специалиста I класса, с 1998 года был руководителем центра информационных ресурсов и технологий, с 2005 года - заведующим отделом информационных ресурсов и технологий, с 2007 года - замминистра связи и информационных технологий, с 2014 года - замминистра связи и высоких технологий, с 2018 года - замминистра транспорта, связи и высоких технологий.