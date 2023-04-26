Эльмир Велизаде: После войны участились кибератаки со стороны армян

Армяне усилили киберугрозы после поражения во второй Карабахской войне.

После Второй Карабахской войны участились кибератаки со стороны армян.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Эльмир Велизаде на презентации аналитического отчета "Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане“, опубликованного совместно Европейским Союзом и Советом Европы.

"Наряду с Арменией Иран также организует кибератаки против нашей страны. Одной из причин, почему кибербезопасности в Азербайджане уделяется особое внимание, являются угрозы, исходящие из Армении и Ирана в отношении нашей страны. За прошедшие годы им не удалось доставить нам каких-либо серьезных проблем, но их преступные деяния продолжаются. В частности, армяне, потерпевшие поражение в ходе 44-дневной Отечественной войны, распространяли через средства связи ложную информацию от имени государственных учреждений, банков, пытались вмешиваться в работу систем, предоставляющих государственные услуги, с целью вызвать замешательство среди населения приграничных регионов, совершали другие провокации. Однако все попытки были своевременно пресечены", - отметил он.

"В последнем индексе по кибербезопасности, подготовленном Международным союзом электросвязи в 2020 году, Азербайджан поднялся на 15 ступеней среди 169 стран, заняв 40-е место. В этом отчете Израиль занял 36-е место, Швейцария-42-е, Грузия - 55-е", - добавил руководитель сектора.