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Эльмир Велизаде: После войны участились кибератаки со стороны армян

Эльмир Велизаде: После войны участились кибератаки со стороны армян Армяне усилили киберугрозы после поражения во второй Карабахской войне.
ИКТ
26 апреля 2023 г. 12:30
Эльмир Велизаде: После войны участились кибератаки со стороны армян

После Второй Карабахской войны участились кибератаки со стороны армян.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Эльмир Велизаде на презентации аналитического отчета "Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане“, опубликованного совместно Европейским Союзом и Советом Европы.

"Наряду с Арменией Иран также организует кибератаки против нашей страны. Одной из причин, почему кибербезопасности в Азербайджане уделяется особое внимание, являются угрозы, исходящие из Армении и Ирана в отношении нашей страны. За прошедшие годы им не удалось доставить нам каких-либо серьезных проблем, но их преступные деяния продолжаются. В частности, армяне, потерпевшие поражение в ходе 44-дневной Отечественной войны, распространяли через средства связи ложную информацию от имени государственных учреждений, банков, пытались вмешиваться в работу систем, предоставляющих государственные услуги, с целью вызвать замешательство среди населения приграничных регионов, совершали другие провокации. Однако все попытки были своевременно пресечены", - отметил он.

"В последнем индексе по кибербезопасности, подготовленном Международным союзом электросвязи в 2020 году, Азербайджан поднялся на 15 ступеней среди 169 стран, заняв 40-е место. В этом отчете Израиль занял 36-е место, Швейцария-42-е, Грузия - 55-е", - добавил руководитель сектора.

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Версия на азербайджанском языке Elmir Vəlizadə: "Ermənilər müharibədən sonra kibertəhdidləri artırıblar"

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