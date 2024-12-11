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Эльман Гасанов: 70% территории Азербайджана будет охвачено радиовещанием DAB+

Эльман Гасанов: 70% территории Азербайджана будет охвачено радиовещанием DAB+ В ближайшие годы международный стандарт цифрового радиовещания DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) планируется внедрить на 70% территории Азербайджана.
ИКТ
11 декабря 2024 г. 13:50
Эльман Гасанов: 70% территории Азербайджана будет охвачено радиовещанием DAB+

В ближайшие годы международный стандарт цифрового радиовещания DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) планируется внедрить на 70% территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности генерального директора Производственного объединения "Телерадио" Эльман Гасанов на мероприятии, посвященном развитию радиовещания в стране.

По его словам, технологии DAB+ применяются более чем в 55 странах: "В основном они используются в Европе, Австралии и некоторых странах Азии и Африки. Эта технология позволяет транслировать 12-18 FM (частотная модуляция) каналов на одной частоте. До конца года планируется установка на Бакинской телебашне и станции Гюлистан в Агсуинском районе 3-киловаттных передатчиков DAB+".

Гасанов отметил, что в последующие годы планируется установка передатчиков DAB+ еще на 10 станциях по всей республике, что позволит охватить цифровым радиовещанием 70% территории страны.

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Версия на английском языке 70% of Azerbaijan to be covered by DAB+ radio broadcasting
Версия на азербайджанском языке Elman Həsənov: "Azərbaycanın 70 %-i DAB+ radioyayımla əhatə olunacaq"

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