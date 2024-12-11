Эльман Гасанов: 70% территории Азербайджана будет охвачено радиовещанием DAB+

В ближайшие годы международный стандарт цифрового радиовещания DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) планируется внедрить на 70% территории Азербайджана.

В ближайшие годы международный стандарт цифрового радиовещания DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) планируется внедрить на 70% территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности генерального директора Производственного объединения "Телерадио" Эльман Гасанов на мероприятии, посвященном развитию радиовещания в стране.

По его словам, технологии DAB+ применяются более чем в 55 странах: "В основном они используются в Европе, Австралии и некоторых странах Азии и Африки. Эта технология позволяет транслировать 12-18 FM (частотная модуляция) каналов на одной частоте. До конца года планируется установка на Бакинской телебашне и станции Гюлистан в Агсуинском районе 3-киловаттных передатчиков DAB+".

Гасанов отметил, что в последующие годы планируется установка передатчиков DAB+ еще на 10 станциях по всей республике, что позволит охватить цифровым радиовещанием 70% территории страны.