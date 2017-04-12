Эльмир Велизаде: 78% населения Азербайджана являются пользователями интернета

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 78% населения Азербайджана являются пользователями интернета, из них 72% используют широкополосный интернет.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

По его словам, в Азербайджане создадут специальную рабочую группу: "Малым и средним предпринимателям следует расширять свою деятельность, используя возможности ИКТ".

Замминистра отметил, что Азербайджан является одной из стран, в которой 100% населения пользуются мобильной связью.

"Несколько лет назад Азербайджан выдвинул предложение о прокладке Трансевразийской суперинформационной магистрали. В рамках этих работ планируется проложить линию в двух направлениях по дну Каспия", - сказал Э. Велизаде.