Экспортные доходы "Азеркосмоса" сократились на 38%

В январе-мае этого года Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана экспортировало в 33 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 10,8 млн долларов США.

В январе-мае этого года Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана экспортировало в 33 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 10,8 млн долларов США.

Об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на три страны и 6,5 млн долларов США (37,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

За пять месяцев "Азеркосмос" больше всего услуг продал Великобритании (2,8 млн долларов США), Франции (2,2 млн долларов США), США (1,8 млн долларов США), Люксембургу (1,8 млн долларов США) и Пакистану (0,6 млн долларов США).

Доходы космического агентства от экспорта услуг составили 87% от общих доходов, что на 3 процентных пункта меньше в годовом сравнении.

В мае 2022 года "Азеркосмос" экспортировал услуги в 31 страну на сумму 2,3 млн долларов США. Это на 9 стран и 0,2 миллиона долларов США (8 %) меньше, чем в мае 2021 года.