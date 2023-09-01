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​​​​​​​Экспортные доходы "Азеркосмоса" сократились примерно на 27%

​​​​​​​Экспортные доходы "Азеркосмоса" сократились примерно на 27% В январе-июле текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран мира спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 11,1 млн долларов США Как сообщает Report, об этом г
ИКТ
1 сентября 2023 г. 10:35
​​​​​​​Экспортные доходы Азеркосмоса сократились примерно на 27%

В январе-июле текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран мира спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 11,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число стран-импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг увеличилось на 10, а доходы от экспорта сократились на 4 млн долларов (26,5%).

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 78% от общего дохода. В июне 2023 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,6 млн долларов в 40 стран мира.

В пятерку крупнейших импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг в отчетном периоде вошли Великобритания - 3,2 млн долларов, Люксембург - 2,4 млн долларов, ОАЭ - 983,6 тыс. долларов, Германия - 613,8 тыс. долларов и Нигерия - 472,9 тыс. долларов.

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Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 27%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos”un ixrac gəlirləri təxminən 27 % azalıb

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