​​​​​​​Экспортные доходы "Азеркосмоса" сократились примерно на 27%

В январе-июле текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран мира спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 11,1 млн долларов США Как сообщает Report, об этом г

В январе-июле текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран мира спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 11,1 млн долларов США.



Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.



По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число стран-импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг увеличилось на 10, а доходы от экспорта сократились на 4 млн долларов (26,5%).



Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 78% от общего дохода. В июне 2023 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,6 млн долларов в 40 стран мира.



В пятерку крупнейших импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг в отчетном периоде вошли Великобритания - 3,2 млн долларов, Люксембург - 2,4 млн долларов, ОАЭ - 983,6 тыс. долларов, Германия - 613,8 тыс. долларов и Нигерия - 472,9 тыс. долларов.