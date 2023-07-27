Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 28%

В январе-июне этого года Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в 43 страны мира были экспортированы спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 9,5 млн долларов США.

В январе-июне этого года Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в 43 страны мира были экспортированы спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 9,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском номере “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на 9 стран больше и на 3,6 млн долларов США (27,5 %) меньше, чем за тот же период 2022 года.

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 78% его общих доходов. А в июне 2023 года “Азеркосмос” экспортировал услуги в 40 стран мира на сумму 1,7 млн долларов США.