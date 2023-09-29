О нас

Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 26%

Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 26% В январе-августе этого года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 12,7 млн долларов США.
ИКТ
29 сентября 2023 г. 13:54
Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 26%

В январе-августе этого года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 12,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском номере “Экспортного обзора” Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество стран, импортирующих эти услуги, увеличилось на 9, а доходы от экспорта снизились на 4,5 млн долларов США (26,2%).

За 8 месяцев выручка ”Азеркосмоса" от экспорта услуг составила 78% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой связи за отчетный период вошли Великобритания с 3,6 млн долларов США, Люксембург с 2,7 млн долларов США, ОАЭ с 1,1 млн долларов США, Германия с 713,2 тыс. долларов США и Нигерия с 539,9 тыс. долларов США.

Только в августе “Азеркосмос” экспортировал услуги в 40 стран на сумму 1,5 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 26%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 26 % azalıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi