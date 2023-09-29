Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 26%

В январе-августе этого года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 12,7 млн долларов США.

В январе-августе этого года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 12,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском номере “Экспортного обзора” Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество стран, импортирующих эти услуги, увеличилось на 9, а доходы от экспорта снизились на 4,5 млн долларов США (26,2%).

За 8 месяцев выручка ”Азеркосмоса" от экспорта услуг составила 78% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой связи за отчетный период вошли Великобритания с 3,6 млн долларов США, Люксембург с 2,7 млн долларов США, ОАЭ с 1,1 млн долларов США, Германия с 713,2 тыс. долларов США и Нигерия с 539,9 тыс. долларов США.

Только в августе “Азеркосмос” экспортировал услуги в 40 стран на сумму 1,5 млн долларов США.